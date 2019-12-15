Посол России в США поздравил Овечкина с призом Уэйна Гретцки

Посол России в США Анатолий Антонов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки. Эта престижная награда вручается хоккеистам, которые внесли весомый вклад в развитие американского хоккея.

«Уважаемый Александр Михайлович! Позвольте от всей души поздравить Вас с получением награды имени Уэйна Гретцки. Вне всякого сомнения, данный приз, дополнит Вашу и без того богатую коллекцию индивидуальных и командных трофеев, представляет собой очередное наглядное доказательство Вашего статуса одного из лучших хоккеистов за всю историю этой замечательной игры.



На протяжении последних 15 лет Вы по праву являетесь самым популярным спортсменом Вашингтона. Увидев Вашу захватывающую игру, сотни тысяч детей по всему миру захотели взять в руки клюшку и испытать себя в битвах на ледовых площадках.



При этом, будучи мировой величиной в спорте, Вы остаетесь истинным патриотом России. При первой возможности, несмотря на усталость и полученные повреждения, стремитесь надеть форму нашей сборной на крупнейших международных соревнованиях.



Желаю дальнейших успехов, побед и новых рекордов на ледовых аренах и за их пределами. Буду рад видеть Вас на торжественных мероприятиях посольства», — говорится в поздравлении.