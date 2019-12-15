Юниорская сборная России обыграла Чехию в полуфинале Мирового кубка вызова U18

В Доусон-Крик (Канада) завершился полуфинальный матч на Мировом кубке вызова U18, в котором юниорская сборная России обыграла Чехию со счётом 5:1.

Залогом успеха российской национальной команды стал ударный первый период, выигранный со счётом 4:0. Счёт в матче открыл Данил Гущин, после чего натуральный хет-трик оформил Павел Тютнев. Во втором периоде Гущин оформил дубль, доведя счёт до разгромного. В заключительной трети чешской команде удалось отыграть одну шайбу.

Мировой кубок вызова — ежегодный турнир, который проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года. Традиционно единственной командой на турнире, целиком укомплектованной игроками до 18 лет, является сборная России. Остальные команды заявляют игроков до 20 лет.