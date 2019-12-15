Юниорская сборная России обыграла Чехию в полуфинале Мирового кубка вызова U18
В Доусон-Крик (Канада) завершился полуфинальный матч на Мировом кубке вызова U18, в котором юниорская сборная России обыграла Чехию со счётом 5:1.
Залогом успеха российской национальной команды стал ударный первый период, выигранный со счётом 4:0. Счёт в матче открыл Данил Гущин, после чего натуральный хет-трик оформил Павел Тютнев. Во втором периоде Гущин оформил дубль, доведя счёт до разгромного. В заключительной трети чешской команде удалось отыграть одну шайбу.
Мировой кубок вызова — ежегодный турнир, который проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года. Традиционно единственной командой на турнире, целиком укомплектованной игроками до 18 лет, является сборная России. Остальные команды заявляют игроков до 20 лет.
Юниорская сборная России разгромно проиграла США на Мировом кубке вызова U18
- 15 декабря 2019
-
08:00
-
07:35
-
07:19
-
07:06
-
07:00
-
06:44
-
06:31
-
06:22
-
06:19
-
06:17
-
06:07
-
06:07
-
05:47
-
05:17
-
04:32
-
03:00
-
02:49
-
02:37
-
02:06
-
00:23
- 14 декабря 2019
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
23:01
-
22:38
-
22:29
-
21:46
-
21:06
-
20:53
-
20:31
-
20:14
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:17
Партнерский контент