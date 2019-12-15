Итоги игрового дня НХЛ 14 декабря 2019 года для российских хоккеистов

14 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых приняли участие 26 российских хоккеистов.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 11 минут 47 секунд и отдал голевую передачу. Во втором периоде россиянин покинул лёд из-за повреждения, полученного после заблокированного броска защитника «Вашингтона» Джона Карлсона.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 21 минуту 49 секунд и завершил матч с показателем полезности «-4». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.



Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов записали на свой счёт по одной голевой передаче в этой встрече. Игровое время Александра Овечкина составило 16 минут 16 секунд. Результативными действиями он не отметился. Голкипер Илья Самсонов, защищавший ворота «Вашингтона» в этом матче, отразил 26 бросков из 28.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут 35 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут 5 секунд и забросил шайбу в ворота сопеников. Показатель полезности составил «+2».

Голкипер Клуб Сейвыы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 37 из 38 97,4 4:1 Варламов «Айлендерс» 33 из 35 94,3 3:2 ОТ Самсонов «Вашингтон» 26 из 28 92,9 5:2 Василевский «Тампа» 29 из 33 87,9 2:5 Бобровский «Флорида» 38 из 41 92,7 2:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Анисимов (н) «Оттава» 0+1 +1 0 1 1 0 80% 12,38 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 2 0 100% 18,14 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+0 0 0 4 0 0 - 20,43 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 +1 0 4 1 0 - 15,35 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 0 4 1 0 - 15,37 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 0 1 0 - 10,00 Радулов (н) «Даллас» 0+2 +2 0 0 1 0 - 14,11 Михеев (н) «Торонто» 1+0 +2 0 2 0 0 100% 14,05 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 0 0 0 1 0 36% 13,06 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 2 3 3 1 - 16,16 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 0 1 1 58% 15,38 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 0 0 2 0 1 - 11,47 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 2 1 1 - 13,52 Тренин (н) «Нэшвилл» 0+0 +1 0 2 4 1 - 10,14 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 0 0 1 0 0 - 12,07 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 3 3 0 50% 11,14 Зайцев (з) «Оттава» 0+1 0 0 2 3 3 - 26,53 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 3 1 1 - 18,17 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -2 0 1 0 1 - 22,44 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 +3 0 3 1 1 - 21,32 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -4 0 3 1 0 - 21,49

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