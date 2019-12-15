Итоги игрового дня НХЛ 14 декабря 2019 года для российских хоккеистов

14 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых приняли участие 26 российских хоккеистов.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 11 минут 47 секунд и отдал голевую передачу. Во втором периоде россиянин покинул лёд из-за повреждения, полученного после заблокированного броска защитника «Вашингтона» Джона Карлсона.
Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 21 минуту 49 секунд и завершил матч с показателем полезности «-4». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов записали на свой счёт по одной голевой передаче в этой встрече. Игровое время Александра Овечкина составило 16 минут 16 секунд. Результативными действиями он не отметился. Голкипер Илья Самсонов, защищавший ворота «Вашингтона» в этом матче, отразил 26 бросков из 28.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут 35 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут 5 секунд и забросил шайбу в ворота сопеников. Показатель полезности составил «+2».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвыы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|37 из 38
|97,4
|4:1
|Варламов
|«Айлендерс»
|33 из 35
|94,3
|3:2 ОТ
|Самсонов
|«Вашингтон»
|26 из 28
|92,9
|5:2
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 33
|87,9
|2:5
|Бобровский
|«Флорида»
|38 из 41
|92,7
|2:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|80%
|12,38
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|100%
|18,14
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|20,43
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|+1
|0
|4
|1
|0
|-
|15,35
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|4
|1
|0
|-
|15,37
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|10,00
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+2
|+2
|0
|0
|1
|0
|-
|14,11
|Михеев (н)
|«Торонто»
|1+0
|+2
|0
|2
|0
|0
|100%
|14,05
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|36%
|13,06
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|3
|3
|1
|-
|16,16
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|0
|1
|1
|58%
|15,38
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|11,47
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|13,52
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|0+0
|+1
|0
|2
|4
|1
|-
|10,14
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|12,07
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|3
|3
|0
|50%
|11,14
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|0
|0
|2
|3
|3
|-
|26,53
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|1
|-
|18,17
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|1
|-
|22,44
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+3
|0
|3
|1
|1
|-
|21,32
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-4
|0
|3
|1
|0
|-
|21,49
- 15 декабря 2019
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:37
-
09:23
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:35
-
07:19
-
07:06
-
07:00
-
06:44
-
06:31
-
06:22
-
06:19
-
06:17
-
06:07
-
06:07
-
05:47
-
05:17
-
04:32
-
03:00
-
02:49
-
02:37
-
02:06
-
00:23
- 14 декабря 2019
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23:50
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23:38
-
23:30
-
23:01
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22:38