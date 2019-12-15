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Итоги игрового дня НХЛ 14 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 14 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

14 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых приняли участие 26 российских хоккеистов.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 11 минут 47 секунд и отдал голевую передачу. Во втором периоде россиянин покинул лёд из-за повреждения, полученного после заблокированного броска защитника «Вашингтона» Джона Карлсона.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 21 минуту 49 секунд и завершил матч с показателем полезности «-4». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов записали на свой счёт по одной голевой передаче в этой встрече. Игровое время Александра Овечкина составило 16 минут 16 секунд. Результативными действиями он не отметился. Голкипер Илья Самсонов, защищавший ворота «Вашингтона» в этом матче, отразил 26 бросков из 28.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут 35 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут 5 секунд и забросил шайбу в ворота сопеников. Показатель полезности составил «+2».

ГолкиперКлубСейвыы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»37 из 3897,44:1
Варламов«Айлендерс»33 из 3594,33:2 ОТ
Самсонов«Вашингтон»26 из 2892,95:2
Василевский«Тампа»29 из 3387,92:5
Бобровский«Флорида»38 из 4192,72:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Оттава»0+1+1011080%12,38
Наместников (н)«Оттава»0+000120100%18,14
Панарин (н)«Рейнджерс»1+000400-20,43
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0+10410-15,35
Свечников (н)«Каролина»0+000410-15,37
Гурьянов (н)«Даллас»0+000010-10,00
Радулов (н)«Даллас»0+2+20010-14,11
Михеев (н)«Торонто»1+0+20200100%14,05
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+00001036%13,06
Овечкин (н)«Вашингтон»0+002331-16,16
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10001158%15,38
Кучеров (н)«Тампа»0+100201-11,47
Дадонов (н)«Флорида»0+000211-13,52
Тренин (н)«Нэшвилл»0+0+10241-10,14
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+000100-12,07
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00033050%11,14
Зайцев (з)«Оттава»0+100233-26,53
Гавриков (з)«Коламбус»0+000311-18,17
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20101-22,44
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+30311-21,32
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-40310-21,49
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