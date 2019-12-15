Боунесс: Радулова сложно остановить. Он как собака с костью. Не отпустит
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:1) оценил действия российского нападающего Александра Радулова, оформившего ассистентский дубль.
«Сегодня Радулов был голоден. А в таких ситуациях он действует очень энергично и эффективно, и его сложно остановить, потому что он как собака с костью. Не отпустит. Будет держаться за шайбу и сражаться за неё, и за это стоит отдать ему должное», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.
Радулов провёл на площадке 14 минут 11 секунд и записал на свой счёт две голевые передачи. Показатель полезности составил «+2». Радулов набрал 21-е (9+12) очко в этом сезоне НХЛ за 33 матча.
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