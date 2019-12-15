Сможет ли сборная России обыграть Финляндию на Кубке Первого канала?

Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге в матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала встречаются сборная России и команда Финляндии. Начало — в 16:00 мск.

Турнирное положение и результаты всех матчей Кубка Первого канала — 2019

Сборные России и Финляндии встречались на российском этапа Еврохоккейтура 27 раз: 20 побед на счету хоккеистов сборной России, четыре – у сборной Финляндии, три встречи завершились вничью.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

В первом матче турнира российская команда со счётом 3:4 проиграла сборной Швеции, а во второй игровой день обыграла национальную команду Чехии (4:3 Б). Оба матча были сыграны в Москве.

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