Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сможет ли сборная России обыграть Финляндию на Кубке Первого канала?

Сможет ли сборная России обыграть Финляндию на Кубке Первого канала?
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге в матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала встречаются сборная России и команда Финляндии. Начало — в 16:00 мск.

Турнирное положение и результаты всех матчей Кубка Первого канала — 2019

Сборные России и Финляндии встречались на российском этапа Еврохоккейтура 27 раз: 20 побед на счету хоккеистов сборной России, четыре – у сборной Финляндии, три встречи завершились вничью.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

В первом матче турнира российская команда со счётом 3:4 проиграла сборной Швеции, а во второй игровой день обыграла национальную команду Чехии (4:3 Б). Оба матча были сыграны в Москве.

Кудашов: ошибки в обороне смущают, системность была неправильная
Россия и Финляндия сыграют на футбольном стадионе в Питере! LIVE
Заключительный матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019