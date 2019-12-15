Рирден: Самсонов сыграл грандиозно. Матч с «Тампой» был тестом

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2) высоко оценил действия голкипера команды Ильи Самсонова, отразившего 26 бросков.

«Илья сегодня сыграл грандиозно. Сегодняшний матч, с мощной командой, остро нуждающейся в очках, был тестом, демонстрирующим, на каком этапе он сейчас находится. И он выглядел солидно», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Голкипер «столичной» команды был признан первой звездой матча. Второй звездой признан нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер (1+0), третьей — форвард «Тампы» Алекс Киллорн (0+2).



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 11 минут 47 секунд и отдал голевую передачу. Во втором периоде россиянин покинул лёд из-за полученного повреждения после заблокированного броска защитника «Вашингтона» Джона Карлсона.