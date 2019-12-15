«Вашингтон» набрал 53 очка в 34 матчах. Это второй результат в истории клуба
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Кэпиталз» выиграл 24-й матч в нынешнем сезоне. На счету команды 53 очка в 34 матчах. Это второй результат за историю «Вашингтона». Больше всего очков (54) в 34 матчах со старта регулярного чемпионата «столичный» клуб набрал в сезоне-2015/16.
Первой звездой признан голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов. Россиянин отразил 26 бросков из 28. Второй звездой признан нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер (1+0), третья звезда — форвард «Тампы» Алекс Киллорн (0+2).
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