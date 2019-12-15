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ФХР принесла извинения сборной Чехии и её болельщикам за ситуацию с гимном

ФХР принесла извинения сборной Чехии и её болельщикам за ситуацию с гимном
Хоккей / Евротур 0

В заключительный игровой день Кубка Первого канала сборная Чехии встречается с командой Швеции (0:2, идёт второй период).

Турнирное положение и календарь Кубка Первого канала

Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чехии прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России на официальном сайте организации принесла искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды за техническую накладку.

Счёт на первой минуте второго периода открыл форвард магнитогорского «Металлурга» Деннис Расмуссен. Спустя шесть минут команда Юхана Гарпенлёва удвоила преимущество — цели достиг бросок нападающего ХК «Сочи» Мальте Стрёмвалля. За ходом матча можно следить на "Чемпионате".

Организаторы Кубка Первого канала не включили гимн Чехии перед матчем со Швецией
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