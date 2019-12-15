Белорусский клуб может появиться в МХЛ с сезона-2020/21
Как стало известно «Чемпионату», со следующего сезона в Молодёжной хоккейной лиге может появиться белорусский клуб.
В Федерации хоккея Республики Беларусь рассматривают возможность заявки местного клуба в российский чемпионат. Сборные U20 и U18, выступающие в национальном чемпионате, прекратят существование.
Ранее в МХЛ выступали два белорусских клуба: «Юность» из Минска и «Динамо-Шинник» из Бобруйска. Команды из Республики Беларусь не представлены в МХЛ с сезона-2016/17.
В КХЛ выступает один белорусский клуб — «Динамо» Минск. В нынешнем сезоне подопечные Крэйга Вудкрофта занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В 36 матчах регулярного чемпионата «зубры» набрали 27 очков.
- 15 декабря 2019
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