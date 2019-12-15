Сборная России потеряла шансы на итоговую победу на Кубке Первого канала

В очередном матче Кубка Первого канала сборная Швеции встречалась с командой Чехии. Скандинавская сборная одержала победу со счётом 3:1 и вышла на первое место в таблице.
Турнирная таблица Кубка Первого канала-2019
Победа «тре крунур» лишила сборную России шансов на итоговую победу на турнире. В настоящий момент у шведской команды шесть очков, у российской сборной — два. Даже в случае победы в матче с Финляндией в основное время подопечные Алексей Кудашова не сумеют опередить шведов. В свою очередь финны ещё не потеряли шансов на итоговый успех.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена». В случае победы в основное время хозяева закончат турнир на втором месте.
- 15 декабря 2019
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