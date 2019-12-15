Тренер сборной России U18: финал с Канадой будет интересным и захватывающим

Главный тренер сборной России U18 Сергей Голубович прокомментировал победу со счётом 5:1 в полуфинале Мирового кубка вызова с командой Чехии. В финале российская сборная встретится с командой «Канада-Восток» (16 декабря, 03:00 мск).



«Что поменяли относительно матчей в группе? Прежде всего сами ребята добавили в дисциплине, полностью выполнили установку, особенно в первом периоде. Почувствовали игру. Согласен, что в третьем периоде слегка подрасслабились, но опять же — смогли вовремя собраться и довели матч до логического завершения.



Паша Тютнев большой молодец, забить три шайбы за период — это достижение. Но остальные внесли не меньший вклад в эту победу.



Попаданием в финал, конечно же, доволен. Каким будет этот финал? Это будет интересно и захватывающе. Во-первых, это Канада. Во-вторых, играем с хозяевами льда. Будем стараться показать наш лучший хоккей», — приводит слова Голубовича пресс-служба ФХР.

Юниорская сборная России обыграла Чехию в полуфинале Мирового кубка вызова U18