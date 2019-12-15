Стала известна посещаемость матча Россия — Финляндия на футбольном стадионе

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимает в Санкт-Петербурге Финляндию. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На матч, который проходит на футбольном стадионе «Газпром Арена», пришли 67 877 зрителей. Ранее стало известно, что сборная России потеряла шансы на итоговую победу на турнире.



В первом матче на турнире сборная России проиграла шведам со счётом 3:4, а затем переиграла в серии буллитов Чехию — 4:3. Обе встречи команда Кудашова провела в Москве.



Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Миронов — Ожиганов, Кузьменко — В.А. Ткачёв — Бурдасов;

Лямкин — Марченко, В. Э. Ткачёв — Якимов — Сошников;

Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семёнов.

Россия выиграла у Финляндии на футбольном стадионе в Питере! LIVE Заключительный матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.