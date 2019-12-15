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Стала известна посещаемость матча Россия — Финляндия на футбольном стадионе

Стала известна посещаемость матча Россия — Финляндия на футбольном стадионе
Хоккей / Евротур 0

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимает в Санкт-Петербурге Финляндию. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На матч, который проходит на футбольном стадионе «Газпром Арена», пришли 67 877 зрителей. Ранее стало известно, что сборная России потеряла шансы на итоговую победу на турнире.

В первом матче на турнире сборная России проиграла шведам со счётом 3:4, а затем переиграла в серии буллитов Чехию — 4:3. Обе встречи команда Кудашова провела в Москве.

Состав сборной России:

Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Миронов — Ожиганов, Кузьменко — В.А. Ткачёв — Бурдасов;
Лямкин — Марченко, В. Э. Ткачёв — Якимов — Сошников;
Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семёнов.

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