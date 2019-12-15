Стала известна посещаемость матча Россия — Финляндия на футбольном стадионе

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимает в Санкт-Петербурге Финляндию. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На матч, который проходит на футбольном стадионе «Газпром Арена», пришли 67 877 зрителей. Ранее стало известно, что сборная России потеряла шансы на итоговую победу на турнире.
В первом матче на турнире сборная России проиграла шведам со счётом 3:4, а затем переиграла в серии буллитов Чехию — 4:3. Обе встречи команда Кудашова провела в Москве.
Состав сборной России:
Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Миронов — Ожиганов, Кузьменко — В.А. Ткачёв — Бурдасов;
Лямкин — Марченко, В. Э. Ткачёв — Якимов — Сошников;
Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семёнов.
- 15 декабря 2019
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