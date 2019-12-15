Сборная России всухую обыграла Финляндию на Кубке первого канала

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала в Санкт-Петербурге Финляндию. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.



Турнирная таблица Кубка первого канала-2019



Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль.



В первом матче на турнире сборная России проиграла шведам со счётом 3:4, а затем переиграла в серии буллитов Чехию — 4:3. Обе встречи команда Кудашова провела в Москве. Финская сборная уступила чехам со счётом 3:4 ОТ, а затем одержала уверенную победу в матче со шведами — 5:1.