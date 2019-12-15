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Сборная России всухую обыграла Финляндию на Кубке первого канала

Сборная России всухую обыграла Финляндию на Кубке первого канала
Хоккей / Евротур 0

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала в Санкт-Петербурге Финляндию. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.

Турнирная таблица Кубка первого канала-2019

Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль.

В первом матче на турнире сборная России проиграла шведам со счётом 3:4, а затем переиграла в серии буллитов Чехию — 4:3. Обе встречи команда Кудашова провела в Москве. Финская сборная уступила чехам со счётом 3:4 ОТ, а затем одержала уверенную победу в матче со шведами — 5:1.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
15 декабря 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Финляндия
1:0 Слепышев (Шипачёв) – 01:52' (5x4)   2:0 Слепышев – 57:59' (5x5)
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