Сборная Финляндии за два года не забила ни одного гола в «Русской классике»

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала в Санкт-Петербурге Финляндию. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.



Турнирная таблица Кубка первого канала-2019



Подопечные Юкки Ялонена за два года не смогли забросить ни одной шайбы в «Русской классике». В прошлом году финская сборная проиграла в Санкт-Петербурге команде России со счётом 0:5.



Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль и установил окончательный результат.