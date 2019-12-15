Бурдасов снова не забил за сборную России, серия продлилась до 23 матчей

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала в Санкт-Петербурге Финляндию. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.
Турнирная таблица Кубка первого канала-2019
Нападающий сборной России Антон Бурдасов снова не сумел отметиться результативным броском. Безголевая серия форварда СКА в составе национальной команды составила уже 23 матча.
Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль и установил окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».
- 15 декабря 2019
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