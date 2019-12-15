Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Финляндией на КПК?

Сборная России обыграла Финляндию со счётом 2:0 в заключительном матче Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Кудашова завершили домашний турнир на втором месте.



На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Финляндией на КПК?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.



Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль, установив окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».



В первом матче на турнире сборная России проиграла шведам со счётом 3:4, а затем переиграла в серии буллитов Чехию — 4:3. Обе встречи команда Кудашова провела в Москве.