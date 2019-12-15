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Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Финляндией на КПК?

Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Финляндией на КПК?
Хоккей / Евротур 0

Сборная России обыграла Финляндию со счётом 2:0 в заключительном матче Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Кудашова завершили домашний турнир на втором месте.

На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Финляндией на КПК?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль, установив окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».

В первом матче на турнире сборная России проиграла шведам со счётом 3:4, а затем переиграла в серии буллитов Чехию — 4:3. Обе встречи команда Кудашова провела в Москве.

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Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.
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