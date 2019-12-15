Слепышев: атмосфера отличная, кайф! А за мои голы спасибо партнёрам, помогли

Нападающий сборной России Антон Слепышев прокомментировал победный матч Кубка Первого канала со сборной Финляндии (2:0), в котором он оформил голевой дубль.
«Тяжёлый был матч. Два дня подряд играли, поэтому не всё получалось. Где-то нас поджимали, но мы выстояли, добыли победу. Как оценить второе место на домашнем этапе Евротура? Второй период со шведами сыграл с нами злую шутку, именно поэтому у нас получилось второе место. Если бы начали тот матч получше, то было бы по силам выиграть все три встречи. Будем делать выводы. В обороне надо прибавлять, в атаке не всё получалось. Большая работа предстоит.
Что касается моих голов, то всегда ожидаешь от себя, что забьёшь. Настраивался как и на остальные матчи, но здорово, что удалось забить. Спасибо партнёрам, помогли. Как оценю атмосферу? Здорово! Просто отлично. И в том году мы здесь были, и сейчас. Это здорово и для хоккея, и для города, спасибо всем за поддержку. Дай бог, такие матчи будут каждый год. В прошлом году было жарко? Температура нормальная. Но в таких матчах, что в НХЛ, что в других лигах, он всегда оставляет желать лучшего. Но в целом всё равно кайф!» — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 15 декабря 2019
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