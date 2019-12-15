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Войнов: такие матчи запоминаются на всю жизнь, атмосфера — супер

Войнов: такие матчи запоминаются на всю жизнь, атмосфера — супер
Хоккей / Евротур 0

Защитник сборной России Вячеслав Войнов прокомментировал победный матч Кубка Первого канала со сборной Финляндии (2:0).

«Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Организаторы проделали колоссальную работу, атмосфера — супер. Что касается игры, то решили сыграть немного от обороны, потому что в предыдущих матчах было допущено много ошибок и пропущено много шайб. Ребята понимали, что этот матч очень важен и очень нужно довести его до конца. Моментов было много.

С чем связана плохая реализация? На этот вопрос, наверное, никогда не знаешь ответа. Где-то отдачи нет, где-то перегорели, где-то перестарались. Где-то попроще надо было сыграть. Второе место на турнире? Всегда хочется только выигрывать. Старались, но не получилось», — сказал Войнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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