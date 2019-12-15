Капризов: на канадской площадке надо играть проще, чтобы шайба попрыгала

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился эмоциями после матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:0).
«Габариты площадки? Мы играли на «канадке», она меньше, и надо было попроще сыграть. Больше выкидывать шайбу, чтобы попрыгала она. Не всегда получается на ней через пас в зону зайти. Ребятам, у которых нет опыта таких игр, ничего не подсказывал. Все всё сами понимают», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль, установив окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».
- 15 декабря 2019
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