Капризов: на канадской площадке надо играть проще, чтобы шайба попрыгала

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился эмоциями после матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:0).



«Габариты площадки? Мы играли на «канадке», она меньше, и надо было попроще сыграть. Больше выкидывать шайбу, чтобы попрыгала она. Не всегда получается на ней через пас в зону зайти. Ребятам, у которых нет опыта таких игр, ничего не подсказывал. Все всё сами понимают», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль, установив окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.