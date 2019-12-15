Кудашов — о Билялове: привлечение в сборную — это уже знак внимания

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал, почему вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не провёл ни одного матча на Кубке Первого канала.



«Привлечение в сборную — это уже знак внимания и заслуг человека, как он играет в клубе. Он привлекается сюда, он в команде. Он уже сделал первый шаг. Это очень важный момент: он осваивается, смотрит по сторонам, входит в коллектив. Он развивается, это сигнал для него, что нужно дальше развиваться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В первом матче со сборной Швеции (3:4) место в воротах занял Александр Самонов, которого в ходе встречи заменил Илья Сорокин. Вратарь ЦСКА защищал ворота команды в матчах с Чехией (4:3 Б) и Финляндией (2:0).

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.