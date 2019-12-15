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Кудашов: вы видели, чтобы матчи с финнами получались яркими и выразительными?

Кудашов: вы видели, чтобы матчи с финнами получались яркими и выразительными?
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов оценил игру команды в матче с Финляндией (2:0) на Кубке Первого канала.

«Плотная и тяжёлая игра. Со сборной Финляндии по-другому не бывает. Как вы и просили, мы сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты, хотя во втором периоде ещё были, надо было дожимать финнов и играть спокойнее.

Вы видели, чтобы против сборной Финляндии были яркие и выразительные игры? Это закрытая и системная команда, которая плотно играет в обороне. Тем более на маленькой «поляне». Они не раскрываются, с ними тяжело сыграть в атаке. Вы видели чемпионат мира, сегодня тоже не исключение. Мы разбираем соперников, ищем ключи к победе. Сегодня был план на игру, мы его выполнили», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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