Видеообзор матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала — 2019

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала в Санкт-Петербурге Финляндию. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.



Турнирная таблица Кубка первого канала-2019



Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль, установив окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».



Самым ценным игроком турнира признан нападающий сборной России Кирилл Капризов, забросивший на Кубке Первого канала две шайбы.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте Первого канала.