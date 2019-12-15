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Колциг: из Самсонова вырастет по-настоящему элитный вратарь

Колциг: из Самсонова вырастет по-настоящему элитный вратарь
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг поделился мнением об игре вратаря столичной команды Ильи Самсонова.

«У меня нет сомнений, что Самсонов способен стать номером один в команде НХЛ. Более того, из него с большой вероятностью вырастет по-настоящему элитный голкипер. Его поведение в воротах, габариты, мастерство — всё говорит о звёздном потенциале. И он продолжает учиться и прогрессировать. К примеру, Илья уже не так агрессивен при выходах из ворот, как это свойственно европейским вратарям, поскольку на маленьких площадках это чревато потерей позиции. Он явно растёт», — приводит слова Колцига официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 22-летний Самсонов провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав восемь побед. Россиянин отражает 91,8% бросков и пропускает 2,38 шайбы в среднем за матч.

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