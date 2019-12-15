Колциг: из Самсонова вырастет по-настоящему элитный вратарь

Известный в прошлом голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг поделился мнением об игре вратаря столичной команды Ильи Самсонова.
«У меня нет сомнений, что Самсонов способен стать номером один в команде НХЛ. Более того, из него с большой вероятностью вырастет по-настоящему элитный голкипер. Его поведение в воротах, габариты, мастерство — всё говорит о звёздном потенциале. И он продолжает учиться и прогрессировать. К примеру, Илья уже не так агрессивен при выходах из ворот, как это свойственно европейским вратарям, поскольку на маленьких площадках это чревато потерей позиции. Он явно растёт», — приводит слова Колцига официальный сайт НХЛ.
В этом сезоне 22-летний Самсонов провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав восемь побед. Россиянин отражает 91,8% бросков и пропускает 2,38 шайбы в среднем за матч.
- 15 декабря 2019
-
23:10
-
22:45
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:00
-
19:38
-
19:33
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:12
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
17:53
-
17:37
-
17:14
-
16:50
-
16:39
-
16:31
-
16:17
-
15:45
-
15:20