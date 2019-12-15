Матч Россия — Финляндия вошёл в тройку самых посещаемых в Европе

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала в Санкт-Петербурге Финляндию. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.



Матч посетили 67 877 болельщиков. Встреча заняла третье место в списке самых посещаемых в Европе. Рекордный показатель зафиксирован в матче ЧМ-2010 США — Германия (1:2 ОТ), который состоялся в Гельзенкирхене, — 77 803 зрителей. В декабре 2018 года сборная России обыграла Финляндию со счётом 5:0 в матче Евротура в Санкт-Петербурге, который посетили 71 381 болельщиков.



Самыми посещаемыми матчами в истории хоккея являются встречи с участием «Мичиган Стэйт Спартанс» и «Мичиган Вулверинз» (декабрь 2010 года) и «Детройт Ред Уингз» с «Торонто Мэйпл Лифс» (1 января 2014 года). Обе встречи посетили 104 173 болельщиков.

«Вашингтон» в России? Есть проблема, НХЛ выставляет нам совсем другой ценник» После победы России над Финляндией на вопросы журналистов ответили Роман Ротенберг, Алексей Кудашов и игроки нашей сборной.