Фигуристка Ротенберг и хоровод с талисманом. Яркие фото победы России

15 декабря в Санкт-Петербурге на льду стадиона «Газпром Арена» в заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала Финляндию. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.

Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль.

В первом матче на турнире сборная России проиграла шведам со счётом 3:4, а затем переиграла в серии буллитов Чехию — 4:3. Обе встречи команда Кудашова провела в Москве. Финская сборная уступила чехам со счётом 3:4 ОТ, а затем одержала уверенную победу в матче со шведами — 5:1.

Лучшие кадры с матча Россия — Финляндия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.