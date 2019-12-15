Керфут: комфортно играть с Михеевым. Он умеет летать по льду
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Керфут похвалил товарищей по звену — Илью Михеева и Пьера Энгвалля.
«Мне комфортно играть с такими крайними форвардами. Они очень быстрые. Пьер и Микки умеют летать по льду, ставя в затруднение наших соперников. Они могут форсировать ход матча, взорвать его, поэтому играть против таких парней очень трудно», — цитирует Керфута официальный сайт лиги.
В матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) российский нападающий «Торонто» Михеев провёл на площадке 14 минут 5 секунд и забросил шайбу в ворота соперника. Показатель полезности составил «+2». Россиянин забил пятый гол в сезоне, прервав безголевую серию из 21 матча. Михеев проводит первый сезон в НХЛ, куда перебрался из «Авангарда».
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Суп уже начал остывать, так что это было вовремя.
- 15 декабря 2019
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