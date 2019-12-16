Макдэвид: четыре поражения подряд — это нехорошо для «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал домашнее поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4), а также поделился мнением о причинах неудачного выступления команды в последнее время.

«В матче с «Торонто» мы неплохо начали. Но они открыли счет, и мы оказались в роли догоняющих. Но мы неплохо боролись и хорошо работали.

Нам нужно стать лучше при игре «пять на пять». Спецбригады играют хорошо. Но в формате «пять на пять» надо быть лучше. Нам нужно больше забивать и держать соперника подальше от своих ворот.

Четыре поражения подряд — это нехорошо. Надо найти способ одержать несколько побед, и начать с гостевых матчей. Для нашего коллектива это хороший шанс встретиться с двумя очень хорошими соперниками и посмотреть, чего мы стоим», — приводит слова Макдэвида официальный сайт NHL.

Макдэвид лидирует в таблице бомбардиров НХЛ с 57-ю (20+37) набранными очками, проведя 35 матчей.

После 35 игр «Эдмонтон» набрал 40 очков и занимает 6-е место на Западе.