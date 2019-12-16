«Виннипег» и «Филадельфия» забросили 10 шайб на двоих. У Проворова 1 очко и «-1»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 22 минуты и 42 секунды и отметился одной голевой передачей. Коэффициент полезности составляет «-1».

Игровое время россиянина Михаила Воробьёва составило 13 минут и 19 секунд. Нападающий завершил встречу с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду.

После 33 игр «Виннипег» занимает 3-е место Западной конференции, набрав 42 очка. «Филадельфия» (39) – 6-е на Востоке.