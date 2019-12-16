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«Виннипег» и «Филадельфия» забросили 10 шайб на двоих. У Проворова 1 очко и «-1»

«Виннипег» и «Филадельфия» забросили 10 шайб на двоих. У Проворова 1 очко и «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 22 минуты и 42 секунды и отметился одной голевой передачей. Коэффициент полезности составляет «-1».

Игровое время россиянина Михаила Воробьёва составило 13 минут и 19 секунд. Нападающий завершил встречу с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду.

После 33 игр «Виннипег» занимает 3-е место Западной конференции, набрав 42 очка. «Филадельфия» (39) – 6-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Элерс (Рослович, Уилер) – 04:57' (5x5)   2:0 Сбиза (Пионк, Лаури) – 11:49' (5x5)   2:1 Нисканен (Хейз, ван Римсдайк) – 24:15' (5x4)   3:1 Уилер (Моррисси, Шайфли) – 30:34' (5x4)   4:1 Шайфли (Уилер, Пионк) – 33:15' (5x4)   5:1 Шоу (Шор, Бурк) – 34:35' (5x5)   6:1 Лайне (Коннор) – 34:51' (5x5)   6:2 ван Римсдайк (Проворов, Хейз) – 39:32' (5x5)   7:2 Коннор (Шайфли, Пионк) – 46:43' (5x4)   7:3 Гостисбер (Обе-Кубель, Кутюрье) – 49:41' (5x5)
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