«Вегас» — «Ванкувер»: Зыков забросил свою первую шайбу в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходит на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 2:1.

Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне НХЛ, сыграв на добивании после броска Макса Пачиоретти.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Вегас Голден Найтс».

В этом сезоне Зыков принял участие в 10 матчах за «Вегас», в которых отметился двумя голевыми передачами.

Всего за карьеру он провёл 51 матч в НХЛ. На его счету 16 (7+9) очков.