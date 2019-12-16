«Вегас» — «Ванкувер»: Зыков забросил свою первую шайбу в сезоне
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходит на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 2:1.
Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне НХЛ, сыграв на добивании после броска Макса Пачиоретти.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Вегас Голден Найтс».
В этом сезоне Зыков принял участие в 10 матчах за «Вегас», в которых отметился двумя голевыми передачами.
Всего за карьеру он провёл 51 матч в НХЛ. На его счету 16 (7+9) очков.
Галлан: Зыков — большой и сильный парень, он игрок НХЛ
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