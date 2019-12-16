Видеообзор победы сборной России U18 в финале Мирового кубка вызова

В Доусон-Крике (Канада) завершился финал Мирового кубка вызова U18, в котором юниорская сборная России обыграла команду «Канады-Восток» со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Победную шайбу в овертайме забросил защитник Шакир Мухамадуллин. Голом в основное время в составе сборной России отметился Павел Тютнев. Единственную шайбу у канадцев забросил Райан Александер. Голкипер российской сборной Егор Гуськов отразил 31 бросок из 32.
Видеообзор матча можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.
Мировой кубок вызова — ежегодный турнир, который проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года. Традиционно единственной командой на турнире, целиком укомплектованной игроками до 18 лет, является сборная России. Остальные команды заявляют игроков до 20 лет.
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