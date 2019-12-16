Егор Гуськов и Даниил Чайка вошли в символическую сборную Мирового Кубка вызова

В Доусон-Крике (Канада) завершился финальный матч на Мировом кубке вызова U18, в котором юниорская сборная России обыграла команду «Канады-Восток» со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Двое россиян вошли в символическую сборную турнира.

Лучшим вратарём признан Егор Гуськов, а среди защитников отмечен Даниил Чайка. Символическую сборную дополнили защитник Канады Филипп Шапло, форвард команды «кленового листа» Райланд Мосли и нападающие сборной США Брендан Бриссон и Гуннарволф Фонтейн.

Самым ценным игроком турнира был признан голкипер команды «Канады-Восток» Девон Леви.

Сборная России впервые в своей истории выиграла Мировой Кубок вызова. Ранее россияне трижды становились серебряными призёрами и четыре раза – бронзовыми. Рекордсмен по золотым медалям – сборная США, ещё пять раз побеждала команда «Канада-Запад».