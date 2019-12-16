Результаты матчей НХЛ 15 декабря 2019 года

15 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ



«Виннипег Джетс» уверенно победил «Филадельфию Флайерз» — 7:3.

«Детройт Ред Уингз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» — 2:4.

«Чикаго Блэкхоукс» взял верх над «Миннесотой Уайлд» — 5:3.

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:3.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат НХЛ прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».

