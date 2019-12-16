Результаты матчей НХЛ 15 декабря 2019 года
15 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Виннипег Джетс» уверенно победил «Филадельфию Флайерз» — 7:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Элерс (Рослович, Уилер) – 04:57' (5x5) 2:0 Сбиза (Пионк, Лаури) – 11:49' (5x5) 2:1 Нисканен (Хейз, ван Римсдайк) – 24:15' (5x4) 3:1 Уилер (Моррисси, Шайфли) – 30:34' (5x4) 4:1 Шайфли (Уилер, Пионк) – 33:15' (5x4) 5:1 Шоу (Шор, Бурк) – 34:35' (5x5) 6:1 Лайне (Коннор) – 34:51' (5x5) 6:2 ван Римсдайк (Проворов, Хейз) – 39:32' (5x5) 7:2 Коннор (Шайфли, Пионк) – 46:43' (5x4) 7:3 Гостисбер (Обе-Кубель, Кутюрье) – 49:41' (5x5)
«Детройт Ред Уингз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» — 2:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Картер – 12:15' (5x5) 0:2 Копитар (Иафалло, Рой) – 20:40' (5x5) 0:3 Копитар (Иафалло, Браун) – 31:14' (5x5) 0:4 Тоффоли (Прохоркин, Амадио) – 46:40' (5x5) 1:4 Задина (Боуи, Манта) – 49:51' (5x5) 2:4 Боуи (Бертуцци, Гронек) – 57:37' (5x5)
«Чикаго Блэкхоукс» взял верх над «Миннесотой Уайлд» — 5:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кейн (Нюландер) – 07:42' (5x5) 2:0 Кейн (Тэйвз, Строум) – 11:33' (5x4) 2:1 Стаал (Сутер, Цукер) – 12:37' (5x4) 2:2 Фиала (Сутер) – 21:59' (4x4) 3:2 Кемпф (Мёрфи, Густафссон) – 28:13' (5x5) 3:3 Фиала (Сутер) – 34:20' (5x5) 4:3 Саад (Мёрфи, Тэйвз) – 53:43' (5x5) 5:3 Кейн (Тэйвз) – 58:57' (en)
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холден (Штястны) – 02:22' (5x5) 1:1 Петтерссон (Танев, Бёзер) – 04:03' (5x5) 2:1 Зыков (Пасиоретти, Теодор) – 09:51' (5x4) 3:1 Маршессо (Смит, Карлссон) – 24:46' (5x5) 4:1 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 29:16' (5x5) 4:2 Бёзер (Хьюз, Хорват) – 45:02' (5x5) 5:2 Пасиоретти (Стоун, Энгелланд) – 50:49' (5x5) 5:3 Виртанен (Майерс, Пирсон) – 57:24' (5x4) 6:3 Пасиоретти (Теодор, Стивенсон) – 59:18' (5x4)
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат НХЛ прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».
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