Голубович — о Кубке вызова: большинство соперников были старше на год-два

Главный тренер юниорской сборной России U18 Сергей Голубович прокомментировал победу в финале Мирового кубка вызова над сборной “Канады-Восток” (2:1 ОТ2).



«Естественно, эмоции невероятные! Но очень важно всем сразу напомнить себе главные цели. Останавливаться на этой победе не стоит. Я думаю, в таких матчах тренеры устают не меньше, чем игроки — они устают больше физически, а мы — морально.



Много раз говорилось об этом — если у команды есть характер, она будет добиваться результата. Да, может быть не всегда все будет получаться. Но характер у этих ребят есть.



Это огромный опыт в ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира — поиграть со старшими командами, все они примерно равны по уровню. Может быть, они не так сильны тактически, но самое главное — физически все здоровые, большинство игроков старше на год-два. Но наши ребята играли строго, играли по системе, над которой мы работаем, и которая дает результат. Кто самый большой молодец сегодня? Вся команда», — цитирует Голубовича официальный сайт ФХР.



Юниорская сборная России обыграла «Канаду-Восток» в финале Мирового кубка вызова