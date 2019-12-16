Итоги игрового дня НХЛ 15 декабря 2019 года для российских хоккеистов
15 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие четыре российских хоккеиста.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой после дисквалификации за допинг, форвард «Лос-Анджелес Кингс» Николай Прохоркин и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов записали на свой счёт по результативной передаче, форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв выиграл 100% своих вбрасываний в матче с «Виннипег Джетс» (3:7).
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Зыков
Прохоркин
М. Воробьёв
Проворов
|«Вегас»
«Лос-Анджелес»
«Филадельфия»
«Филадельфия»
|1+0
0+1
0
0+1
|0
+1
-1
-1
|0
0
0
0
|5
2
2
4
|2
0
0
2
|0
0
0
2
|-
71%
100%
-
|12:27
12:56
13:19
22:42
- 16 декабря 2019
-
10:26
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
08:33
-
08:16
-
08:10
-
08:05
-
07:55
-
07:51
-
07:05
-
06:57
-
06:47
-
05:39
-
04:45
-
03:45
-
03:24
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:10
-
22:45
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:00
-
19:38
-
19:33
-
19:26
-
19:24
Партнерский контент