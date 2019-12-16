Итоги игрового дня НХЛ 15 декабря 2019 года для российских хоккеистов

15 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие четыре российских хоккеиста.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой после дисквалификации за допинг, форвард «Лос-Анджелес Кингс» Николай Прохоркин и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов записали на свой счёт по результативной передаче, форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв выиграл 100% своих вбрасываний в матче с «Виннипег Джетс» (3:7).

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Зыков



Прохоркин



М. Воробьёв



Проворов «Вегас»



«Лос-Анджелес»



«Филадельфия»



«Филадельфия» 1+0



0+1



0



0+1 0



+1



-1



-1 0



0



0



0 5



2



2



4 2



0



0



2 0



0



0



2 -



71%



100%



- 12:27



12:56



13:19



22:42