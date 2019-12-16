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Итоги игрового дня НХЛ 15 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 15 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

15 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие четыре российских хоккеиста.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой после дисквалификации за допинг, форвард «Лос-Анджелес Кингс» Николай Прохоркин и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов записали на свой счёт по результативной передаче, форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв выиграл 100% своих вбрасываний в матче с «Виннипег Джетс» (3:7).

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Зыков

Прохоркин

М. Воробьёв

Проворов		«Вегас»

«Лос-Анджелес»

«Филадельфия»

«Филадельфия»		1+0

0+1

0

0+1		0

+1

-1

-1		0

0

0

0		5

2

2

4		2

0

0

2		0

0

0

2		-

71%

100%

-		12:27

12:56

13:19

22:42
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