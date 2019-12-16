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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, где было сыграно четыре матча. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.

Лучшим хоккеистом дня признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, забросивший три шайбы во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:3).

Второй звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти, забивший два гола и отдавший две результативных передачи в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, записавший на свой счёт 3 (1+2) балла во встрече с «Филадельфией Флайерз» (7:3).

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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