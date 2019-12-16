Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, где было сыграно четыре матча. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.



Лучшим хоккеистом дня признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, забросивший три шайбы во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:3).



Второй звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти, забивший два гола и отдавший две результативных передачи в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, записавший на свой счёт 3 (1+2) балла во встрече с «Филадельфией Флайерз» (7:3).



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20