Копитар вышел на четвёртое место по очкам за «Лос-Анджелес», обойдя Гретцки
Нападающий Анже Копитар вышел на четвёртое место по очкам в истории «Лос-Анджелес Кингз», всего в активе словенского форварда теперь 919 очков. Он обошёл легендарного Уэйна Гретцки, заработавшего за «королей» 918 баллов. Лидерство принадлежит Марселю Дионну — 1307 очков.
Посмотреть фото можно в «твиттере» NHL Public Relations.
Напомним, сегодня «Лос-Анджелес Кингз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил Копитар. Голами у «Кингз» также отметились Джефф Картер и Тайлер Тоффоли.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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