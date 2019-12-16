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Чижов — о Кубке вызова: приятно, что победный гол забил воспитанник «Салавата»

Чижов — о Кубке вызова: приятно, что победный гол забил воспитанник «Салавата»
Хоккей / Прочие 0

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал победу сборной России на Мировом кубке вызова.

«Конечно, мы внимательно следили за Кубом вызова и болели за сборную России. Хочу поздравить всех болельщиков с этой важной и исторической победой. Для Уфы вдвойне приятно, что победная шайба в овертайме финального матча с канадцами на счету воспитанника системы «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина, которого в «Салавате» постепенно подводят к основной команде.

Кроме того, рады и за нашего форварда Александра Пашина, в его активе результативная передача в финале. Ребята побеждают на международной арене, представляя свою страну, а это всегда здорово. Видно, что у нашей сборной была единая команда, все игроки бились друг за друга и в итоге стали лучшими в тяжелейшей борьбе. Тем более, как уже отметил главный тренер сборной Сергей Голубович, в некоторых командах были игроки на год-два старше», — сказал Чижов «Чемпионату».

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