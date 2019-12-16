Э. Стаал — о 1000 очков в НХЛ: не справился бы без помощи очень многих людей

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал прокомментировал преодоление 4-значной отметки в НХЛ. Теперь на счету 35-летнего форварда ровно 1000 очков — 429 голов и 571 результативная передача. Для достижения этого результата Стаалу понадобилось провести 1208 матчей.



«Я, конечно, горжусь этим, но не смог бы добраться до этого числа без помощи очень многих людей. Пожалуй, именно об этом я сейчас думаю. Было бы очень приятно победить, но я надеюсь, что в ближайшие пару лет победы меня ещё ждут», — приводит слова Стаала официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Эрик Стаал — обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз». Также он является чемпионом мира 2007 года и победителем Олимпиады-2010.