Бэйлен: всё можно перевернуть, впереди у «Трактора» ещё 24 матча

Защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен поделился мнением о непростом положении клуба. «Трактор» замыкает Восточную конференцию, отстав от зоны плей-офф на 13 очков.



«Поездка в сборную Беларуси на Турнир шести наций? Турнир прошёл для нас хорошо, ведь мы победили. Мы все отлично провели время. Турнир проходил в прекрасном городе, у меня остались только хорошие впечатления от Будапешта. Получать шанс выступить за сборную – это всегда здорово. Я рад, что мы выиграли турнир и что я был частью этой победы. Любые победы важны для нас и наших болельщиков.



В Челябинск вернулся с положительными эмоциями. Ребята начнут понемногу выходить из лазарета. У нас впереди ещё 24 игры, всё можно перевернуть. Надеюсь, что командой мы сможем это сделать и выиграть матчи», — цитирует Бэйлена официальный сайт клуба.