Бэйлен: всё можно перевернуть, впереди у «Трактора» ещё 24 матча

Защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен поделился мнением о непростом положении клуба. «Трактор» замыкает Восточную конференцию, отстав от зоны плей-офф на 13 очков.
«Поездка в сборную Беларуси на Турнир шести наций? Турнир прошёл для нас хорошо, ведь мы победили. Мы все отлично провели время. Турнир проходил в прекрасном городе, у меня остались только хорошие впечатления от Будапешта. Получать шанс выступить за сборную – это всегда здорово. Я рад, что мы выиграли турнир и что я был частью этой победы. Любые победы важны для нас и наших болельщиков.
В Челябинск вернулся с положительными эмоциями. Ребята начнут понемногу выходить из лазарета. У нас впереди ещё 24 игры, всё можно перевернуть. Надеюсь, что командой мы сможем это сделать и выиграть матчи», — цитирует Бэйлена официальный сайт клуба.
- 16 декабря 2019
-
14:00
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:29
-
12:06
-
11:51
-
11:29
-
10:50
-
10:26
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
08:33
-
08:16
-
08:10
-
08:05
-
07:55
-
07:51
-
07:05
-
06:57
-
06:47
-
05:39
-
04:45
-
03:45
-
03:24
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:10
-
22:45