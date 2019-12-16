Крикунов: сегодня «Динамо» слишком сильно бегало, лучше бы потише двигалось

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после тренировки поделился мнением об игре команды и состоянии травмированных игроков.



«Команда находится в хорошем состоянии после паузы. Сегодня что-то слишком сильно бегали, лучше бы потише двигались. «Сборники», которые играли у нас вчера за свои команды, соберутся только завтра, на предматчевой раскатке. В лазарете у нас остались Кулёмин, Бойков и Индрашис.



Вроде бы нельзя проигрывать нам завтра «Йокериту», но все матчи важны в этой домашней серии. Нужно набирать очки, а за победы в каждом матче дают по два очка. Больше не дают, но и меньше не дают. Так что лучше всего выиграть все матчи.



В принципе неплохо играли перед паузой, хоть тому же СКА и проиграли. С ЦСКА тоже неплохо играли. Команда играет в хоккей, а не мучается на льду. Мы по-настоящему играем в хоккей. Единственное, хотелось бы лучшей реализации. Придёт и это.



Почему не забиваем именно в больших матчах? Там и соперник хорошо настраивается, относится с уважением к «Динамо». Может быть, не хватает мастерства. У нас нападающие мало забивают, кроме первого звена. Что касается психологии, то шут его знает. Может быть, в какой-то степени и она влияет. Но мы же не смотрим на Сорокина в воротах ЦСКА, не заостряем на нём внимания. Главное – забить. И меньше ошибок допускать нужно в таких встречах», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.