Стал известен состав ЦСКА на выездную серию

Стал известен состав московского ЦСКА на выездную серию, информирует официальный сайт «армейского» клуба. В рамках выезда действующий обладатель Кубка Гагарина сыграет с рижским «Динамо», петербургским СКА и подольским «Витязем».



Состав ЦСКА на выезд:



вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Дмитрий Лозебников;

защитники: Михаил Науменков, Богдан Киселевич, Мэт Робинсон, Артём Блажиевский, Марсель Ибрагимов, Артём Чмыхов;

нападающие: Марио Кемпе, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Сергей Толчинский, Егор Филин, Евгений Каницкий, Иван Силаев, Артём Антипов.



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