Дамир Жафяров — лидер по очкам в большинстве в текущем сезоне КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере» разместила список хоккеистов, чаще других набирающих очки при игре в большинстве в регулярном чемпионате сезона-2019/20.
17 (6+11) – Дамир Жафяров («Торпедо»);
15 (7+8) – Джордан Шрёдер («Торпедо»);
15 (5+10) – Вадим Шипачёв («Динамо» М);
14 (7+7) – Найджел Доус («Автомобилист»);
14 (4+10) — Тейлор Бек («Авангард»);
13 (6+7) – Юусо Хиетанен («Динамо» М);
13 (5+8) – Брукс Мэйсек («Автомобилист»).
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
- 16 декабря 2019
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