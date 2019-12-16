Третьяк: считаю, сборная России заслуживала победы на Кубке Первого канала

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке Первого канала. Россияне заняли второе место на турнире: они уступили Швеции (3:4), а затем победили Чехию (4:3 Б) и Финляндию (2:0).

«Я считаю, что мы заслуживали победына турнире. У нас был неудачный старт, но потенциально мы должны были побеждать в той игре, больше моментов создали. Просто шведский вратарь сыграл хорошо, но мы были на голову сильнее сборной Швеции. Дальше мы обыграли чехов. Лучшего матча для болельщиков трудно было придумать, как будто это была игра на чемпионате мира. Вчера с финнами показали характер.

Главное, есть над чем работать. Мы посмотрели звенья, рисунок есть, и это очень хорошо. В таких матчах видно, кто есть кто, потому что уровень высокий, скорости хорошие. Это были очень важные матчи для сборной и ФХР.

С финнами было меньше ошибок, с чехами допускали ошибки, которых не должно было быть, и не реализовали то, что создали. Мы очень много создаём, команда работает как заводной мотор, но в конце не хватает ювелирного паса или мастерства. А у соперника 4-5 моментов за игру, один из которых они обязательно реализуют. Я ещё раз посмотрел матчи против шведов и финнов, обратил внимание, что нужно больше через защитников играть, но опытные тренеры это всё знают и понимают, они видят, над чем работать», — приводит слова Третьяка ТАСС.