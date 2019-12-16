Чешский форвард Филиппи вернётся в «Металлург»
Чешский форвард Томаш Филиппи переходит в «Металлург», сообщает пресс-служба клуба «Либерец», за который выступал игрок.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
В текущем сезоне Филиппи провёл в чемпионате Чехии 24 матча. Форвард набрал 19 (8+11) очков. В прошлом сезоне он в составе команды стал вице-чемпионом Чехии. Руководство «Либереца» пожелало хоккеисту удачи и поблагодарило за вклад в успехи команды.
Соглашение чешского нападающего с «Магниткой» рассчитано до конца сезона.
Календарь Континентальной хоккейной лиги
Филиппи уже выступал в КХЛ. Ранее он защищал цвета «Металлурга» и «Амура». В общей сложности в Континентальной хоккейной лиге он провёл 153 матча, набрав 76 (25+50) очков.
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