«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Галузиным до конца сезона-2020/21

«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Владимиром Галузиным, сообщает пресс-служба казанцев. Соглашение рассчитано на два года до конца сезона-2020/21.
В новом клубе Галузин будет выступать под 52-м номером. 31-летний форвард является воспитанником «Торпедо». Недавно Галузин покинул «Металлург», стороны расторгли контракт.
В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу с показателем полезности «-2» и 10 минутами штрафного времени. В октябре форвард получил перелом ноги и пропустил несколько недель. Хоккеист не принимал участия в матчах регулярного чемпионата с 30 ноября.
В прошлом сезоне Галузин защищал цвета «Торпедо». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ провёл 496 матчей и набрал 200 (83+117) очков при показателе полезности «+10».
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