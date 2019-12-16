Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским защитником Морроу

Состав минского «Динамо» пополнил канадский защитник Джо Морроу, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что канадец продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

С Морроу заключён двусторонний контракт на два сезона. Предыдущим клубом 27-летнего защитника был «Нью-Джерси Дэвилз», но «дьяволы» отправили игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Нынешний сезон Джо начал в системе «Нью-Джерси» – в фарм-клубе «дьяволов» «Бингхэмптоне». Там Морроу сыграл 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла.

В прошлом сезоне Морроу выступал за «Виннипег Джетс». В составе клуба из Канады он провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 7 (1+6) очков при 20 минутах штрафа.

В НХЛ Морроу попал после драфта в 2011 году. Он был выбран на первом раунде драфта под 23-м номером. В НХЛ в разные годы он также выступал за «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс».