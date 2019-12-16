Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским защитником Морроу

Состав минского «Динамо» пополнил канадский защитник Джо Морроу, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что канадец продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
С Морроу заключён двусторонний контракт на два сезона. Предыдущим клубом 27-летнего защитника был «Нью-Джерси Дэвилз», но «дьяволы» отправили игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта.
Нынешний сезон Джо начал в системе «Нью-Джерси» – в фарм-клубе «дьяволов» «Бингхэмптоне». Там Морроу сыграл 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла.
В прошлом сезоне Морроу выступал за «Виннипег Джетс». В составе клуба из Канады он провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 7 (1+6) очков при 20 минутах штрафа.
В НХЛ Морроу попал после драфта в 2011 году. Он был выбран на первом раунде драфта под 23-м номером. В НХЛ в разные годы он также выступал за «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс».
- 16 декабря 2019
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:33
-
17:04
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:24
-
14:59
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:29
-
12:06
-
11:51
-
11:29
-
10:50
-
10:26
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
08:33
-
08:16
-
08:10
-
08:05