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Гендиректор минского «Динамо»: Морроу поможет нам сбалансировать защиту

Гендиректор минского «Динамо»: Морроу поможет нам сбалансировать защиту
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание контракта с канадским защитником Джо Морроу. О переходе игрока, который ранее находился в системе «Нью-Джерси Дэвилз», было объявлено сегодня, 16 декабря.

«Продолжаем укреплять состав, линию обороны. Мы хорошо изучили кандидатуру Джо, прежде чем подписать контракт. Считаем, этот игрок поможет нам сбалансировать защиту, добавить ей надёжности. Морроу находится в оптимальном хоккейном возрасте, что позволяет планировать сотрудничество с ним, в том числе на перспективу. Именно этим объясняется подписание сразу на два сезона.

Понимая, что идёт решающий отрезок чемпионата, мы усиленно занимаемся селекцией, чтобы придать команде новую энергию. Возможно, это не последнее кадровое изменение, которое мы предпримем в ближайшее время», — цитирует Баскова пресс-служба минчан.

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским защитником Морроу
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