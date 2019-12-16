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«Торпедо» продлило контракт с голкипером Тихомировым

«Торпедо» продлило контракт с голкипером Тихомировым
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» объявило о продлении контракта с голкипером Андреем Тихомировым. Новое соглашение 24-летнего вратаря с нижегородским клубом рассчитано до окончания сезона 2021/22, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

В текущем сезоне Тихомиров провёл за «Торпедо» 25 матчей, в которых отражал в среднем 92.8% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2.40.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

«Желаем Андрею продолжать радовать нижегородских болельщиков своими отличными выступлениями, и, конечно же, побед вместе с родным клубом!», — говорится в сообщении «Торпедо».

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