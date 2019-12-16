Третьяк — о победе на Кубке вызова: резерв у нас есть, надо им правильно распорядиться

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о победе юниорской сборной России на Мировом кубке вызова.
«Эта победа говорит о том, что Федерация хоккея России очень много внимания и времени уделяет детско-юношескому хоккею. Школы стали по-новому работать, продолжает работу «Красная машина», у нас постоянно проводятся семинары, наши старшие тренеры проводят встречи. Мы всё время работаем с молодёжью, с местными командами, у нас очень много соревнований, мы всё делаем, чтобы у нас подрастало молодое поколение. И вот результат нашей работы, ведь это же был практически чемпионат мира. Знаю, каково играть в Канаде. Сегодня позвонил главному тренеру Владимиру Голубовичу, поздравил его с победой.
Ребята действительно бойцы, в таких матчах рождаются таланты, и все понимают, на каком уровне нужно находиться, чтобы выиграть чемпионат мира. В этом году мы уже два мировых кубка выиграли, у нас хорошее молодое поколение. Наша задача — чтобы они выступали в Молодёжной хоккейной лиге и, естественно, пробивались в Континентальную хоккейную лигу. Резерв есть, надо только им правильно распорядиться», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 16 декабря 2019
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