Лебрюн: Ковальчук покинет «Лос-Анджелес» уже сегодня

Известный эксперт телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук уже сегодня, 16 декабря, покинет клуб из Калифорнии. Ранее россиянин в своём «инстаграме» выложил фото с подписью «И что дальше?».

«Предполагается, что Ковальчук покинет «Кингз» уже сегодня. В этом случае он нарушит контракт, начнётся процедура разрыва соглашения. Процедура завершится уже на этой неделе. В итоге Ковальчук станет неограниченно свободным агентом.

Контракт игрока будет под потолком зарплат и в этом, и в следующем сезоне, ведь Ковальчуку уже больше 35 лет. Но клубу не придётся ему уже платить, клуб выплатил все бонусы», — написал Лебрюн.

У 36-летнего Ковальчука есть пункт в контракте, запрещающий обмен без его согласия. Договор с «королями» будет действовать ещё один сезон. В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10», но последний месяц был выведен из состава и не попадал в заявку на матчи.